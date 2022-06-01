 مصرع 5 أشخاص من عائلة واحدة وإصابة اثنين إثر احتراق سيارة ملاكي بجنوب سيناء - بوابة الشروق
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مصرع 5 أشخاص من عائلة واحدة وإصابة اثنين إثر احتراق سيارة ملاكي بجنوب سيناء

احتراق سيارة - صورة أرشيفية
احتراق سيارة - صورة أرشيفية
رضا الحصري:
نشر في: الأربعاء 1 يونيو 2022 - 10:35 ص | آخر تحديث: الأربعاء 1 يونيو 2022 - 10:35 ص

لقي 5 أشخاص من عائلة واحدة مصرعهم، وأصيب اثنان آخران، في حادث احتراق سيارة ملاكي عقب انقلابها مباشرة على الطريق الدولي الجديد بجنوب سيناء، وتم الدفع بـ5 سيارات إسعاف تابعة لهيئة الإسعاف المصرية.

تلقى اللواء شريف رؤوف مدير أمن جنوب سيناء، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، إخطارًا من شرطة النجدة، بانقلاب سيارة ملاكي على الطريق الدولي الجديد، أمام الكيلو (50) اتجاه مدينة شرم الشيخ، وأسفر الحادث عن مصرع كلًا من عاطف فتحي ماهر محمد 40 عامًا، ومحمد هشام فتحي 9 سنوات، وملك خالد قنديل 8 سنوات، وسمر جمال حسني بيومي 30 عامًا، وميار هشام فتحي 7 سنوات.

كما أسفر الحادث عن إصابة "محمد خالد كمال" 8 سنوات، باشتباه كسر في الفقرات العنقية، وجرح قطعي بالأذن اليسرى مع نزيف، وكسر باليد اليسرى، كدمات وسحجات بالجسم، و"يوسف هشام فتحي" 7 سنوات، باشتباه كسر في الساق اليمنى، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

تم نقل الجثث والمصابين لمستشفى شرم الشيخ الدولي، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.


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