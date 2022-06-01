الأهلي يتوج بدوري تنس الطاولة سيدات

توج الفريق الأول لتنس الطاولة سيدات بالنادي الأهلي بلقب بطولة الدوري هذا الموسم بعد حقق الفوز على جزيرة الورد 4-2 في ختام الدورة المجمعة النهائية.

ونجح الأهلي في تحقيق اللقب للمرة رقم 14 في آخر 15 عاما.

ومثل الأهلي في المباريات كل من هنا جودة، ونادين الدولتلي، ومريم هشام، ومروة هشام، وعايدة إبراهيم، وسارة الحاكم، وفريدة ناصر.

ويقود جهاز تنس طاولة الأهلي أشرف عبد الفتاح مديرًا فنيًّا، وعادل شومان مدربًا عامًّا، وأحمد عياد مدربًا، وأحمد حامد مديرًا إداريًّا، وعلي سمير إداريًّا، وفتحي عبده مديرًا لقطاع الناشئين، وبسنت عثمان مدربة فريق تحت 15 عامًا، وعبد السلام مطاوع مدربًا لفريق تحت 13 عامًا.