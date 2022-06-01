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فرنسا تسجل 35ألفا و348 إصابة جديدة بكورونا و76 حالة وفاة

د ب أ
نشر في: الأربعاء 1 يونيو 2022 - 9:12 ص | آخر تحديث: الأربعاء 1 يونيو 2022 - 9:12 ص

سجلت فرنسا 35 ألفا و348 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و76 حالة وفاة ، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الأربعاء .

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 29 مليونا و711 ألفا و870 إصابة، والوفيات إلى 149 ألفا و366 حالة.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 147 مليونا و595 ألفا و541 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في فرنسا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.


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