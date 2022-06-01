أعلنت هيئة التصنيع الحربي العراقية، اليوم الأربعاء، عن إنتاج طائرة "صقر واحد" المسيَّرة وبدء تحليقها في سماء البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" اليوم عن رئيس الهيئة محمد صاحب الدراجي قوله إن "هناك تطوراً كبيراً في الصناعات الحربية، منها قنابر الهاوان والطائرات المسيرة"، لافتا الى أن "الهيئة انتجت طائرة مسيرة عراقية نوع (صقر واحد) واليوم ستنطلق التجربة النهائية لها بحضور العمليات المشتركة".

وأوضح أن ارتفاع هذا النوع من الطائرة يبلغ أربعة كيلومترات والمسافة التي تطير فيها بنحو 30 كيلومترا، مشيراً إلى أن "الصناعات الحربية ستنتج بندقية (الرافدين)".

وبين الدراجي أنه "تم إجراء تجارب للوجبة الاولى من المسدسات"، لافتا الى أن "هذه الصناعة فيها فائدة أمنية واقتصادية، لأنه من الناحية الأمنية سيكون من جانب الأمن القومي لأن العراق سيكون مصنِّعاً لاسلحته داخل البلد ومن الناحية الاقتصادية توفير العملة الصعبة بسبب تقليل الاستيراد إضافة إلى أن هذه المسدسات أرخص من الاستيراد".