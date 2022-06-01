الإندبندنت: بينما ينشغل العالم بأوكرانيا تستعد تركيا لتحرك عسكري في سوريا

ألمانيا وإعادة إعمار أوكرانيا

وننتقل إلى صفحة الرأي في صحيفة التايمز ومقال لروجر بويز بعنوان "لتقود ألمانيا إعادة بناء أوكرانيا".

ويقول الكاتب إنه عندما كان المستشار الألماني أولاف شولتز طالبا ماركسيا شابا، أعلن أنه يرفض المشاركة في الخدمة العسكرية لأنها ضد مبادئه، وسُمح له بالعمل في دار رعاية بدلاً من أداء خدمته العسكرية. الآن، كمستشار ألماني ديمقراطي اشتراكي معتدل، يعارض شولتز حرب فلاديمير بوتين على أوكرانيا، لكنه متردد في إعطاء كييف الوسائل الكاملة للرد. والنتيجة المحتملة هي أنه عندما يهدأ الغبار، سيُنظر إلى ألمانيا على أنها واحدة من الخاسرين في الحرب.

ويضيف الكاتب أن ألمانيا تحاول حتى الآن تجنب أكثر عقوبات النفط فعالية ضد موسكو. ويرى أن شولتز يواصل الاعتقاد بأن زيارة تضامنية إلى كييف ستكون بمثابة حيلة دعائية لا طائل من ورائها. ويعتبر أن تسريع العضوية الأوكرانية في الاتحاد الأوروبي، أو البحث عن طرق بديلة لمنع توغلات موسكو باتجاه الغرب، أمر صعب للغاية.

ويقول الكاتب إنه يبدو أن المشكلة الأساسية تكمن في أن شولتز يطرح أسئلة خاطئة. ففي مؤتمر كاثوليكي هذا الأسبوع سأل الجمهور عما إذا كان ينبغي أن نحارب العنف بالعنف. وكان هذا عادة ما يكون من بين الأسئلة الموجهة للمعترضين على المشاركة في الخدمة العسكرية لأسباب تتعلق برفض الحروب إبان الحرب الباردة.

ويقول الكاتب إن هذا مجرد سؤال نظري ولكن السؤال الملح الذي يجب توجيهه هو: كيف يوقف الغرب محاولات بوتين لتمزيق النظام الأمني الأوروبي؟ ما هي الأدوات المتاحة؟ كيف يتصرف الحلف عند مهاجمته من غير الأعضاء؟