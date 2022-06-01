رئيس الصرف الصحي بالإسكندرية: افتتاح 3 مشروعات بتكلفة 151 مليون جنيه

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اعلن اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، عن افتتاح أكبر ٣ مشروعات صرف صحي جديدة بمنطقة الصيد والعصافرة، مؤكدا أن مشروعات حياة كريمة سيتم الانتهاء منها آخر العام بتكلفة ١٥١ مليون جنيه، موضحا أهمية تلك المشروعات لأكثر من ٥ ملايين مستفيد.

وأضاف نافع، لـ"الشروق"، خلال لقاء عقده بمحطة صرف صحي التنقية الشرقية بالإسكندرية، أن كمية الأمطار في موسم النوات الماضي أكبر من الأعوام السابق.

وأشار إلى جاهزية الصرف الصحي متمثلة في ١١ محطة معالجة و١٩٤ ألف غطاء صرف صحي و٣٦ مصبا و١٣٨ شنيشا.

وأكد أن ١١ محطة معالجة حصلت على شهادة الجودة "الإدارة الفنية المستدامة"، لافتا إلى دعم القيادة السياسية لمشروعات الصرف الصحي بالمحافظة بتكلفة ٢٣٣ مليار جنيه.