صحيفة محلية: شركات الطيران الروسية تستعد لدفع ثمن تأجير الطائرات بالروبل

ذكرت صحيفة فيدوموستي الروسية نقلا عن مصادر لم تسمها أن عشر شركات طيران روسية بينها أيروفلوت، وإس 7، وبوبيدا، فتحوا حسابات بالروبل من النوع "سي" لسداد ثمن تأجير الطائرات من شركات من "الدول غير الصديقة".

يذكر أن العقوبات الغربية تشمل حظرا على إمداد شركات الطيران الروسية بالطائرات وقطع الغيار.

وردا على ذلك، أمرت السلطات الروسية بعدم إعادة الطائرات الأجنبية للمؤجرين الغربيين.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الصحيفة الروسية أن شركات الطيران يجب أن تدفع ثمن التأجير بالروبل بفتح حساب "سي" خاص بالروبل. ولا يمكن للشركات المؤجرة من "الدول غير الصديقة" سحب الأموال من تلك الحسابات، على الأقل مادامت العقوبات سارية.

ولم تتلق الحسابات "سي" للمؤجرين من الدول غير الصديقة أي أموال بعد من شركات الطيران الروسية.