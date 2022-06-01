وزير خارجية أمريكا يتوقع أن تستمر الحرب في أوكرانيا لأشهر عدة

توقع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن تستمر الحرب في أوكرانيا لعدة أشهر، وذلك بحسب ما أفادته قنوات إخبارية، في خبر عاجل لها، مساء الأربعاء.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لحلف الناتو، قال بلينكن، إن العالم يواجه تحديًا بسبب انعدام الأمن الغذائي، منوهًا إلى المشكلات التي تواجهها الدول نتيجة لجائحة كورونا وتغير المناخ والنزاع الروسي الأوكراني.

وأضاف في كلمة له، مساء الأربعاء، أن «جائحة كورونا وتغير المناخ والأزمة الأوكرانية، حرمت الدول من المواد التي تنتجها سلة الغذاء العالمية»، لافتًا إلى انعكاس الأمر على ارتفاع أسعار السلع والمواد.

ونوه إلى معاناة 100 مليون نسمة من الفقر الغذائي قبل عدة سنوات من الآن، متابعًا: «هناك 40 مليون شخص يحتمل أن يعانوا من افتقار المواد الغذائية؛ نتيجة للعدوان الروسي، وهناك 25 مليون طن في الصوامع بالقرب من الموانئ الأوكرانية، لا يمكن نقلها بالسفن لأنها لا تستطيع الحركة».

وتوجه بتحية إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، على جهوده لإخراج السفن وإنهاء الحصار المستمر للسفن الأوكرانية، مضيفًا: «ننظر في كل إمكانية لإخراج القمح والحبوب من أوكرانيا إلى الأسواق العالمية».

وذكر أن الولايات المتحدة تتأكد من امتلاك الأوكرانيين ما يحتاجونه للدفاع وصد العدوان ودحره، متابعًا: «نتيجة لذلك يكون لديهم أقوى موقفًا في المفاوضات، ونريد لأوكرانيا امتلاك إمكانيات الدفاع عن نفسها بفعالية».

وأشار إلى أن ما تحتاجه أوكرانيا للدفاع عن كييف يختلف عما يحدث في جنوب البلاد، مضيفًا: «بقدرة روسيا أن توقف ما بدأته وتنهي العدوان، هذا ما نسعى له، وطالما الحرب مستمرة سندعم الأوكرانيين ونضمن منحهم ما يحتاجونه للدفاع عن أنفسهم».