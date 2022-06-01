المستشار الألماني يتعهد بتحقيق الاستقلال في الطاقة مع حماية المناخ

تعهد المستشار الألماني أولاف شولتس، بأن تدير ألمانيا كلا من الاستقلال عن إمدادات الطاقة الروسية وتوفير حماية أكبر للمناخ.

وقال شولتس، في مناقشة حول الميزانية في البرلمان الألماني اليوم الأربعاء، في برلين: "نريد تحقيق استقلال الطاقة في أسرع وقت ممكن"، موضحا أن هذا هدف لأوروبا وألمانيا أيضا.

وأضاف شولتس: "نحن نعلم أن هذا أمر ملح للغاية هذه الأيام في ضوء الهجوم الروسي. نريد تحقيق الحياد الكامل لثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2045... يمكن إنجاز ذلك. كلاهما ينتميان إلى بعضهما البعض، ولا يستبعد أحدهما الآخر، وسوف نحقق كليهما".

ويعني حياد ثاني أكسيد الكربون أنه يجب تجنب جميع غازات الدفيئة أو تخزينها من أجل حماية المناخ.

وأوضح شولتس أنه من المهم ضمان أمن إمدادات الطاقة في جميع الأوقات، قائلا: "يجب أن تكون الطاقة متاحة دائما - 24 ساعة في اليوم، 365 يوما في السنة".

وأشار شولتس أيضا إلى خطط التوسع السريع في الطاقة المتجددة، والتي سيرافقها حزم تشريعية جديدة تهدف إلى خفض المدد التي تستغرقها الإجراءات الإدارية لتنفيذ مشاريع الطاقة بمقدار النصف على الأقل، مضيفا: "لن نسمح بإثباط معنوياتنا، أيها السيدات والسادة، لا من قبل جماعات الضغط ولا من قبل المتشككين ولا من قبل المدافعين عن الوضع الراهن... هذا العام هو عام القرارات، والقرارات ستتخذ".