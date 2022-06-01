كرمت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، بتكريم "شركاء النجاح" من المشاركين بمؤتمر "مصر تستطيع" بالصناعة والذي اختتمت أعماله مساء اليوم الأربعاء.

وتم تكريم الدكتور هاني دميان الخبير الاقتصادي ووزير المالية الاسبق، السفير البرت موتشنجا مفوض الاتحاد الإفريقي للتجارة والصناعة، الدكتور أماني عصفور رئيس مجلس الأعمال الإفريقي، الأستاذ الدكتور أكرم سليمان عميد كلية الهندسة والتكنولوجيا فرع الاسكندرية عن الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل رئيس الأكاديمية الراعي العلمي للمؤتمر، ود. شيرين حلمي رئيس مجلس إدارة شركة فاركو.

كما تم تكريم رواد الصناعة وهم: اسم الراحل المهندس محمد فريد خميس رئيس مجلس الأمناء الجامعة البريطانية بالقاهرة ونائب رئيس مجلس ادارة النساجون الشرقيون، واسم الراحل الحاج محمود العربي، م. مهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، ا. تامر مجدي العضو المنتدب لشركة اسمنت سيناء.

وقالت وزيرة الهجرة -في كلمتها خلال ختام المؤتمر- "حرصنا منذ عودة الوزارة على الاهتمام بخبرائها في الخارج ورعايتهم وبناء جسور التواصل والثقة معهم"، وتوجهت بالشكر لكل المشاركين والحضور في مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"، مؤكدة أنهم شركاء النجاح الذين أنجحوا هذا المؤتمر.

وأكدت الوزيرة أن المشاركين حرصوا على الخروج من المؤتمر بتوصيات قابلة للتنفيذ، وانهم مستمرون في المتابعة بالتنسيق مع وزارات ومؤسسات الدولة"، مشددة على أن الهدف هو أن نحقق لمصر ما تستحقه من نجاحات في مختلف المجالات، وهو أقل ما يمكن أن نقدمه لبلد غال قدم لنا الكثير في كل المحطات.

واختتم المؤتمر فعالياته مساء اليوم ونظمته وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج على مدار يومين، بالتعاون مع وزارات التجارة والصناعة والإنتاج الحربي وقطاع الأعمال العام، وعدد من المؤسسات والجهات المعنية.