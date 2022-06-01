 الكرملين لا يستبعد عقد اجتماع بين بوتين وزيلينسكي - بوابة الشروق
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الكرملين لا يستبعد عقد اجتماع بين بوتين وزيلينسكي

وكالات:
نشر في: الأربعاء 1 يونيو 2022 - 2:51 م | آخر تحديث: الأربعاء 1 يونيو 2022 - 2:51 م

قالت روسيا، اليوم الأربعاء، إنها لا تستبعد عقد اجتماع بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لكن أي محادثات من هذا القبيل يجب التحضير لها مسبقاً.

وأبلغ المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف، الصحفيين بأن العمل على وثيقة سلام مع أوكرانيا توقف منذ فترة طويلة، ولم يُستأنف، وفقا لوكالة رويترز.

وقال بيسكوف: "الناس في المناطق الأوكرانية التي تحتلها روسيا مثل خيرسون، وزابوريجيا، ودونباس، يجب أن يقرروا مستقبلهم بأنفسهم، والكرملين لا يساوره أي شك في أنهم سيتخذون القرار الأفضل".

وقالت أوكرانيا في وقت سابق إن "ضم روسيا لهذه المناطق سينهي محادثات السلام بين الجانبين".


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