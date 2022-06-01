 مصادر سورية محلية: أضرار مادية جراء قصف الاحتلال التركي ومرتزقته في ريف الرقة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مصادر سورية محلية: أضرار مادية جراء قصف الاحتلال التركي ومرتزقته في ريف الرقة

(د ب أ)
نشر في: الأربعاء 1 يونيو 2022 - 6:32 م | آخر تحديث: الأربعاء 1 يونيو 2022 - 6:32 م

اعتدت القوات التركية وقوات موالية لها على عدة مناطق في ريف الرقة الشمالي ملحقة أضرارا مادية كبيرة بالمنازل والأراضي الزراعية والممتلكات العامة، وفقا لمصادر محلية.

وأفادت المصادر للوكالة العربية السورية للأنباء "سانا" بأن القوات التركية والمجموعات التي تدعمها، المنتشرة أقصى الريف الشمالي للرقة، قصفت بالمدفعية الثقيلة الأحياء السكنية في قريتي أبو نيتونة والتروازية.

ولفتت المصادر إلى أن الاعتداءات تسببت بأضرار مادية في عدد من منازل المواطنين والمحاصيل الزراعية، فضلاً عن تفاقم الوضع المأساوي وغير الإنساني الذي يعيشه الأهالي، وخاصة الأطفال والنساء نتيجة الاعتداءات المستمرة للقوات التركية والقوات الموالية لها، التي عطلت الحياة العامة في المنطقة.

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