النمسا تخفف قواعد ارتداء الكمامات في وسائل النقل والمحال التجارية

تم تخفيف قواعد ارتداء الكمامات المفروضة لمواجهة جائحة فيروس كورونا في النمسا اليوم الأربعاء ، مع رفع شرط ارتداء قناع (إف إف بي -2) في وسائل النقل العام وفي المتاجر الكبرى (السوبر ماركت) حتى نهاية أغسطس.

ومع ذلك، سيظل ارتداء الكمامات إلزاميا في المستشفيات ودور رعاية المسنين.

كما سيتم الاحتفاظ بمتطلبات ارتداء الكمامات جزئيا في فيينا ، وفقا لرئيس البلدية مايكل لودفيج، الذي أكد أن الكمامات ستظل ضرورية في وسائل النقل العام وفي عمل الأطباء وفي الصيدليات.

ومن المرجح أن يصبح ارتداء الأقنعة الواقية إلزاميا مرة أخرى إذا ارتفعت الإصابات في النمسا في الخريف كما هو متوقع. ويبلغ معدل الإصابة في الأسبوع لكل 100 ألف شخص من السكان في النمسا حاليا 175 حالة.