اكتشف علماء الآثار في دولة بيرو بأمريكا النوبية، بقايا 42 شخصًا في مقبرة يعود تاريخها إلى القرن الـ16، عندما كانت جزءا من الإمبراطورية الإسبانية، بجوار مستشفى.

تم العثور على الهياكل العظمية في فناء مستشفى "ريل دو سان أندريس"، وهو مستشفى سابق في وسط ليما، عاصمة دولة بيرو.

تم بناء المستشفى التاريخي خصيصًا للمرضى الإسبان عام 1552، ويعتبر أقدم مستشفى في كل من بيرو وأمريكا الجنوبية.

كان الموقع -الذي يُعتقد أنه المكان الذي تم فيه تدريب الأطباء الأوائل في القرن الـ16- يحتوي على كنيسة للموتى وغرفة للمرضى العقليين.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، ظلت الجثث غير مكتشفة لعدة قرون، على الرغم من دفنها على بعد حوالي 12 بوصة (30 سم) تحت الأرض.

ويعتقد الخبراء أن الموقع يخفي أيضا بقايا مومياوات "الإنكا" الأخيرة، القبيلة التي حكمت منطقة الإنديز في أمريكا الجنوبية قبل الغزو الإسباني.

بالإضافة إلى ذلك، وجد الخبراء سردابًا تحت الأرض وشظايا من خزف، على الأرجح أنها وجدت قبل إنشاء المستشفى، وربما يرجع تاريخها إلى عصر قبيلة "الإنكا".

معظم العظام المكتشفة حديثًا تعود إلى ذكور، توفي العديد منهم بسبب مرض الزهري، ومنهم تشوهات في الجمجمة، وفق خبراء.

اكتشف علماء الآثار، صليبًا، ربما يكون مصنوعًا من النحاس، كان قد عثر عليه حول رقبة أحد المتوفين.

قال هيكتور فالدي، كبير علماء الآثار في بلدية ليما، لوكالة "أسوشيتيد برس"، إن الأشخاص الذين لم ينجوا من المرض، دُفنوا في هذه المقبرة، حيث كانت الطقوس والتدين في ليما قويين للغاية.

تم تأسيس المستشفى على يد ضابط عسكري إسباني، وتصميم الهيكل الرئيسي للمستشفى على شكل صليب، وشملت المباني المجاورة الأخرى (مكاتب، وصيدلية، وجناح للأمراض النفسية، وحديقة، ومقبرة).

جدير بالذكر أنه لم يتم العثور على الجثث الـ42 إلا بعد عدة أشهر من أعمال التنقيب الأخيرة في موقع وسط مدينة ليما.