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سابقة تاريخية.. وزيران مسلمان في الحكومة الأسترالية

وكالات
نشر في: الأربعاء 1 يونيو 2022 - 3:30 م | آخر تحديث: الأربعاء 1 يونيو 2022 - 3:30 م

عيَّنت رئيسة الوزراء الأسترالية، وزيرين مسلمين في الحكومة الجديدة، لتكون بذلك سابقة في تاريخ البلاد.

وأدى وزير الصناعة إد هوسيك ووزيرة الشباب آن علي، الوزيرين المسلمين في الحكومة الأسترالية الجديدة، مراسم اليمين اليوم الأربعاء، في العاصمة كانبيرا برئاسة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز.

ويضمّ مجلس الوزراء الجديد 23 وزيرا، بينهم 10 نساء، مقارنة مع 7 وزيرات في حكومة رئيس الوزراء السابق سكوت موريسون، وفق وكالة سبوتنيك.

كما تضمّ الحكومة الجديدة أول وزيرة من السكان الأصليين، وهي تدعى ليندا بورني، وتعرف بارتدائها عباءة من جلد الكنجر، وستتولى وزارة السكان الأصليين.


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