شارك المهندس محمد عبد الكريم المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة بفعاليات جلسة "الذكاء الاصطناعى وتكنولوجيا الرقمنة والبرمجيات" والتى عقدت في إطار فعاليات اليوم الثانى لمؤتمر مصر تستطيع بالصناعة، وذلك بحضور نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وريم بهجت، رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، الي جانب عدد من علماء مصر بالخارج المتخصصين في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية.



وقال عبد الكريم إن الحكومة حريصة على النهوض بالصناعة المصرية وذلك من خلال توطين التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، لافتا إلى أن الدولة بذلت جهودا كبيرة خلال السنوات الماضية لإرساء بنية تحتية قوية تخدم كافة القطاعات وفي مقدمتها قطاع الصناعة باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية.



وأوضح أن الحكومة تركز حاليا على زيادة المشروعات الصغيرة، واستخدام التكنولوجيا الحديثة وتوطين التصنيع المحلي، والاندماج في سلاسل الإمداد عن طريق إقامة الشراكات المحلية والدولية مع شركاء النجاح.



ولفت إلى الجهود التي تقوم بها وزارة التجارة والصناعة حالياً للوصول بالصادرات المصرية السلعية لـ ١٠٠ مليار دولار باعتبار ذلك أهم المؤشرات على نمو الصناعة المحلية.



وأضاف المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة أن المركز يستهدف ربط مخرجات التعليم بمتطلبات سوق العمل حيث عقد المركز العديد من الشراكات مع مراكز البحوث، إلى جانب دراسة القطاعات المختلفة والوقوف على أبرز تحدياتها وايجاد حلول لها.