مصادر: بلاكستون تقترب من شراء أدفارا مقابل 5 مليارات دولار

قالت مصادر مطلعة إن شركة الاستثمار المالي الأمريكية بلاكستون اقتربت من شراء شركة أدفارا للأبحاث الدوائية من شركة جينستار كابيتال في صفقة تصل قيمتها إلى 5 مليارات دولار.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن الإعلان عن الصفقة قد يتم خلال الأيام المقبلة، رغم أنه لم يتم الوصول إلى قرار نهائي بشأنها، وقد تنتهي المحادثات دون اتفاق.

يذكر أن شركة جينستار استحوذت على حصة الأغلبية في شركة أدفارا الموجود مقرها بمدينة كولومبيا في ولاية ميريلاند الأمريكية من شركة ليندن كابيتال بارتنرز عام 2019.

وفي يناير الماضي ذكرت وكالة بلومبرج أن جينستار عينت مستشارين ماليين لمساعدتها في استكشاف الخيارات المتاحة لبيع شركة الأبحاث الدوائية.

تساعد أدفارا في طرح الأدوية الجديدة بالسوق من خلال مراجعة التجارب السريرية للتأكد من توافر عوامل الأمان للمشاركين في هذه التجارب، والالتزام الكامل بالقواعد التنظيمية. وقالت أدفارا إنها دعمت كل التجارب السريرية للقاحات فيروس كورونا المستجد في خطة إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لتسريع طرح اللقاحات المطلوبة باستخدام موارد الحكومة الاتحادية.