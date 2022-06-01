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الصين تصف شكاوى الفلبين بشأن بحر الصين الجنوبي بغير المبررة

د ب أ
نشر في: الأربعاء 1 يونيو 2022 - 11:19 ص | آخر تحديث: الأربعاء 1 يونيو 2022 - 11:19 ص

ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وزير الخارجية الصيني تشاو لي جيان، اليوم الأربعاء، في إيجاز صحفي في بكين أن شكاوى الفلبين بشأن إعلان بكين حظر الصيد في بحر الصين الجنوبي غير مبررة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن تشاو القول، في الإيجاز الصحفي المنتظم، أن تعليق أنشطة الصيد في الصيف طبيعي وأن الصين تفي بالتزاماتها الدولية.

وقدمت الفلبين، أمس الثلاثاء، احتجاجا دبلوماسيا بشأن حظر الصيد وقالت إن خفر السواحل الصيني انتهك اختصاصها القضائي.

يذكر أن محكمة دولية قضت في قضية ترجع لعام 2016 حركتها الفلبين بأن جهود الصين للتأكيد على سيطرتها على بحر الصين الجنوبي تتجاوز حقوقها القانونية بموجب قانون الأمم المتحدة بشأن البحار.


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