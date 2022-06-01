أمير رمسيس: تكريم اسم سمير صبري في مهرجان القاهرة واجب

قال المخرج أمير رمسيس مدير مهرجان القاهرة السينمائي، إن تكريم اسم الفنان سمير صبري في الدورة المقبلة من المهرجان "واجب".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مصر جديدة"الذي تُقدمه الإعلامية إنجي أنور، عبر شاشة "etc"، مساء الثلاثاء، أن سمير صبري أكبر من يمر رحيله مرور الكرام، مشيرًا إلى أن الراحل كان فنان شامل الموهبة، وكان واسع الإطلاع بالسينما وغيرها من المجالات.

وأشار إلى أن سمير صبري امتلك الموهبة الكاملة في كل المجالات التي بزغ فيها، لافتًا إلى أنّ الراحل لعب دورًا رئيسيًّا في ظهور مهرجان القاهرة للنور.

ونوه بأنّ آخر تعامل بينهما كان في فيلم بتوقيت القاهرة بعد عزوفه عن السينما لفترة طويلة، مشيرًا إلى أنّ وفاة الفنان الراحل أثرت على العالم العربي بأكلمه وليس فقط على المصريين.

وسبق أن أعلن الفنان حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، تكريم الفنان الراحل سمير صبري، في الدورة الـ44 من المهرجان التي من المقرر إقامتها في نوفمبر المقبل 2022.