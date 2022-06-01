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اتحاد الكرة يعلن توقيع عقود مواجهة كوريا الودية

كريم صلاح
نشر في: الأربعاء 1 يونيو 2022 - 6:11 م | آخر تحديث: الأربعاء 1 يونيو 2022 - 6:13 م

أنهى مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام توقيع العقود الخاصة بمباراة منتخب مصر الودية أمام كوريا الجنوبية المقرر لها 14 يونيو الجاري.

ووقع اتحاد الكرة المصري مع الاتحاد الكوري على العقود الخاصة بالمباراة متضمنة السفر على متن طائرة خاصة لتسهيل عودة البعثة عقب اللقاء مباشرة فجر يوم 15 يونيو إلى القاهرة من أجل انضمام اللاعبين لأنديتهم والاستعداد لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز ووفقًا للموقع الرسمي لاتحاد الكرة فإنه تمت مراجعة الترتيبات الخاصة بالسفر والمباراة مع السفارة الكورية بالقاهرة.

كما تم التواصل مع سفارة مصر بكوريا الجنوبية ممثلة في السفير خالد عبدالرحمن لعمل الترتيبات اللازمة لاستقبال البعثة.


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