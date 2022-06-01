وزير الدفاع اليمني: دعم التحالف أساس لعزيز القدرات ورفع الكفاءة القتالية للجيش

أكد وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد المقدشي، أن الدعم المقدم من التحالف يمثل العامل الأساسي في تعزيز قدرات القوات المسلحة على المستوى الميداني، ورفع كفاءتها القتالية والتدريبية ورفدها بالخبرات والإمكانات التي تساهم في إعادة بناء المؤسسة العسكرية، والحفاظ على وحدتها وتماسكها وتوجيه المجهود نحو المعركة الأساسية ضد المشروع الحوثي الإيراني، وتطوير الشراكة في محاربة الإرهاب والتصدي للمخططات التي تستهدف الأمن القومي العربي وأمن الملاحة الدولية.

جاء ذلك - وفقا لما أوردته قناة "اليمن الإخبارية" خلال لقاء وزير الدفاع اليمني مع قائد قوات الدعم والإسناد السعودي اللواء الركن يوسف الشهراني في عدن- حيث بحثا آليات التنسيق والتعاون بين القوات المسلحة وقيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية، وسبل تطوير الدعم اللوجستي والعملياتي والمعلوماتي الذي تقدمه قوات التحالف للجيش والمقاومة بمختلف تكويناتها وتشكيلاتها في سبيل استكمال المعركة ضد الحوثيين.

من جهته، أكد قائد قوات الدعم والإسناد، استمرار السعودية في تقديم الدعم والإسناد اللوجستي والعملياتي للقوات المسلحة اليمنية والوقوف مع الشعب اليمني وقيادته حتى تحقيق الأهداف المنشودة في استعادة استقرار اليمن.