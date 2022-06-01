الدنمارك تصوت اليوم على استفتاء بشأن الانضمام للسياسة الدفاعية للاتحاد الأوروبي

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من المقرر أن يصوت الناخبون في الدنمارك اليوم الأربعاء على مشاركة بلادهم السياسة الدفاعية للاتحاد الأوروبي في ضوء الحرب في أوكرانيا.

وتم توجيه الدعوة لما يقرب من 3ر4 مليون دنماركي للمشاركة في الاستفتاء والإجابة على سؤال بشأن مشاركة الدنمارك في التعاون الأمني والدفاعي الأوروبي في المستقبل.

وتفتح مراكز الاقتراع أبوابها من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 8 مساء (من الساعة 0600 إلى الساعة 1800 بتوقيت جرينتش). ومن المتوقع صدور نتيجة أولية في وقت متأخر من المساء.

وتشير استطلاعات للرأي إلى أن أغلبية المواطنين الدنماركيين يريدون التخلص من ترتيبات الدفاع الخاصة.