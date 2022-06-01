مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل في المكسيك في أول إعصار بالموسم الحالى

لقي ثلاثة أشخاص حتفهم جراء إعصار أجاثا الذي اجتاح مناطق شاسعة فى مختلف أنحاء من المكسيك.

ووصلت العاصفة شديدة القوة بصورة غير عادية إلى اليابسة أمس الاثنين قرب عدة شواطئ على الساحل المكسيكي المطل على المحيط الهادئ.

وأفادت السلطات بأن الإعصار سبب فيضانات وانهيارات أرضية. وذكرت وكالة الدفاع المدني في المنطقة المتضررة بولاية واخاكا اليوم الثلاثاء أن الأشخاص الثلاثة لقوا حتفهم بعد أن دفنوا تحت ركام وأوحال لانهيار أرضي في مدينة سانتا كاتارينا شاناجيا.

وتم تصنيف إعصار أجاثا، الذي بلغت سرعة الرياح المصاحبة له 165 كيلومترا، باعتباره اعصارا من الفئة الثانية على مقياس من خمس فئات.

وذكر المركز الوطني الأمريكي للأعاصير أنها أشد عاصفة تصل إلى اليابسة على ساحل المكسيك المطل على المحيط الهادئ في شهر أيار/ مايو منذ بداية التسجيل في 1949. وفقد إعصار أجاثا قوته لدى تحركه في اليابسة.