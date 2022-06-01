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المستشار الألماني يعد أوكرانيا بنظام مضاد للطائرات

برلين - د ب أ
نشر في: الأربعاء 1 يونيو 2022 - 10:43 ص | آخر تحديث: الأربعاء 1 يونيو 2022 - 10:43 ص

وعد المستشار الألماني أولاف شولتس، أوكرانيا، بتسليمها نظام حديث مضاد للطائرات، إلى جانب تزويد القوات المسلحة الأوكرانية برادار تتبع يمكنه رصد المدفعية، حسبما أعلن شولتس اليوم الأربعاء في البرلمان الألماني.

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