المستشار الألماني يعد أوكرانيا بنظام مضاد للطائرات

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وعد المستشار الألماني أولاف شولتس، أوكرانيا، بتسليمها نظام حديث مضاد للطائرات، إلى جانب تزويد القوات المسلحة الأوكرانية برادار تتبع يمكنه رصد المدفعية، حسبما أعلن شولتس اليوم الأربعاء في البرلمان الألماني.