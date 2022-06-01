المستشار الألماني يعد أوكرانيا بنظام مضاد للطائرات

وعد المستشار الألماني أولاف شولتس، أوكرانيا، بتسليمها نظام حديث مضاد للطائرات، إلى جانب تزويد القوات المسلحة الأوكرانية برادار تتبع يمكنه رصد المدفعية، حسبما أعلن شولتس اليوم الأربعاء في البرلمان الألماني.