طرد مشرعين إقليميين روسيين بسبب انتقادهما الحرب في أوكرانيا

طرد الحزب "الشيوعي الروسي" في أقصى شرق بريمورسكي كراي، وهي إحدى الكيانات الفيدرالية في روسيا، اثنين من المشرعين الإقليميين، بسبب مطالبتهما بوضع نهاية للحرب في أوكرانيا.

وأثارت دعوة المشرعين من منطقة "بريموري" حول مدينة "فلاديفوستوك" في أقصى الشرق الروسي اهتماما كبيرا على الصعيد الدولي، حيث إنها أظهرت أن هناك معارضة داخل المعترك السياسي الروسي للحرب.

ونقلت صحيفة (كوميرسانت) عن رئيس الفصيل الشيوعي في البرلمان الإقليمي، أناتولي دولجاتشيف، قوله، إن "هذين المشرعين أضرا بسمعة حزبنا بدعوتهما هذه ، لذلك ليس لهما مكان في صفوفنا".

وخلال جلسة برلمانية الأسبوع الماضي، قرأ أحد المشرعين بيانا طالب فيه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بوضع نهاية لـ"العملية العسكرية الخاصة". وهذا هو المصطلح الرسمي الذي تستخدمه موسكو لوصف حربها في أوكرانيا.

وبينما أيد أحد الزملاء الخطوة، اتهمته القيادة الإقليمية وقيادة حزبه الخاص بالخيانة وهددتا بعواقب.

ولم يتضح ما إذا كان المشرعان سيواجهان المزيد من الإجراءات التأديبية، إلى جانب طردهما من الكتلة البرلمانية الإقليمية للحزب.