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ألمانيا تسجل ارتفاعا جديدا في معدل الإصابة الأسبوعي بكورونا

د ب أ
نشر في: الأربعاء 1 يونيو 2022 - 9:05 ص | آخر تحديث: الأربعاء 1 يونيو 2022 - 9:05 ص

سجلت ألمانيا اليوم الأربعاء ارتفاعا جديدا في معدل الإصابة الأسبوعي بكورونا.

فقد أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض صباح اليوم أن هذا المعدل، وهو عدد حالات الإصابة بالعدوى لكل 100 ألف شخص على مدار سبعة أيام، بلغ حاليا 207، مقابل 7ر201 أمس الثلاثاء. وكان المعدل يبلغ قبل أسبوع 8ر281، وقبل شهر 4ر666.

وأضاف المكتب أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت خلال الساعات الأربع والعشرين 54ألفا و957 إصابة جديدة بالفيروس، مقابل 49ألفا و141 إصابة يوم الأربعاء الماضي.

وبلغ عدد حالات الوفاة الناجمة عن المرض خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 91 حالة، مقابل 158 حالة قبل أسبوع.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه في ألمانيا في ربيع عام 2020 ، 26 مليونا و360 ألفا و953 حالة.

ولكن المعهد أشار إلى أن إجمالي العدد الفعلي لحالات الإصابة قد يكون أعلى من ذلك، نظرا لأن كثيرا من حالات الإصابة لم يتم اكتشافها.


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