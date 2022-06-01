وزيرة الخزانة الأمريكية تقر بأخطاء في تقييماتها السابقة للتضخم

أقرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين بوجود أخطاء في تقييماتها السابقة للتضخم المرتفع الذي تشهده الولايات المتحدة حاليا.

وقالت يلين لشبكة (سي.إن.إن) الأمريكية الثلاثاء: "أعتقد أنني كنت مخطئة آنذاك بشأن المسار الذي سيتخذه التضخم" ، مضيفة أنها قللت من شأن الصدمات التي يتعرض لها الاقتصاد من عوامل مثل ارتفاع أسعار الطاقة ومشاكل سلسلة التوريد الدولية.

وفي مايو من العام الماضي، قالت يلين إنها لا تتوقع أن يصبح التضخم مشكلة. ومع ذلك، ارتفعت أسعار المستهلكين في أبريل بنسبة 3ر8% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وفي اجتماع مع يلين ورئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) جيروم باول يوم الثلاثاء ، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن مكافحة التضخم هي أولويته القصوى.

وفي الوقت نفسه، أصر بايدن على أنه سيواصل احترام استقلال الاحتياطي الاتحادي. وحاول باول، الذي تشكل معالجة التضخم المرتفع في الولايات المتحدة أولوية بالنسبة له، استخدام سياسة نقدية أكثر تشددا لمكافحة التضخم المرتفع.

وتم تأكيد تعيين باول لولاية أخرى بأغلبية كبيرة في مجلس الشيوخ قبل ثلاثة أسابيع بعد أن رشحه بايدن لأربع سنوات أخرى رئيسا لمجلس الاحتياطي الاتحادي في نوفمبر.

ويقود باول البنك المركزي لأكبر اقتصاد في العالم، منذ فبراير 2018، عندما رشحه الرئيس آنذاك دونالد ترامب لهذا المنصب. وقبل ذلك، كان باول عضوا في مجلس البنك المركزي منذ عام 2012.