قال رئيس وزراء فلسطين محمد اشتية ، اليوم الأربعاء ، إن "التصعيد الذي تقوم به الحكومة الإسرائيلية يشكّل كارثة، من التهجير إلى اغتيال الصحفيين، فالجيش الإسرائيلي يتبنى سياسة إطلاق النار بهدف القتل وهذا ما نراه يوميًا".

جاء ذلك خلال كلمته، اليوم الأربعاء، في الاحتفال بيوم الشمال لدول شمال أوروبا (الدنمارك والسويد وفنلندا والنرويج) في رام الله، بحضور عدد من الوزراء والسفراء والقناصل والشخصيات الرسمية والاعتبارية.

وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني "على المجتمع الدولي أن يتحرك وينتقل من بيانات الإدانة إلى اتخاذ إجراءات جدية بحق إسرائيل ، ويجب وضع عقوبات على إسرائيل، فالعديد من المؤسسات والمنظمات الدولية قالت في تقاريرها إن إسرائيل دولة فصل عنصري بالتشريع والتطبيق ويجب أن ينتهي هذا".

وتابع "إسرائيل تقوم بتدمير مُمنهج لأي فرصة من أجل تجسيد إقامة الدولة الفلسطينية من خلال مصادرة الأراضي لصالح التوسع الاستيطاني" ، وقال اشتية "نحن الآن في حالة فراغ سياسي ويجب أن نعمل معًا لإيجاد مبادرة سياسية للمضي قدما وإنهاء الاحتلال، وخلق أمل لدى الشعب الفلسطيني".

واختتم اشتية كلمته بقوله "أدعوكم إلى السير على خُطى السويد والاعتراف بدولة فلسطين، فهذا هو الرد على الاحتلال، ورسالة لإسرائيل التي تعمل على تقويض حل الدولتين بأنكم معنا للحفاظ على حل الدولتين".