طوكيو تسجل 2415 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت حكومة العاصمة اليابانية طوكيو، اليوم الأربعاء، 2415 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بارتفاع بواقع 53 حالة مقارنة بيوم أمس الثلاثاء، وبانخفاض بواقع 1514حالة مقارنة بيوم الأربعاء من الأسبوع الماضي.

وذكرت صحيفة "جابان توداي"، اليوم، أن ثلاثة أشخاص يعانون من أعراض حادة، ويتلقون العلاج في المستشفى في طوكيو، بدون تغيير مقارنة بأمس الثلاثاء، طبقا لمسؤولين بقطاع الصحة.

وبلغ الرقم على الصعيد العام 95 ، بارتفاع بواقع شخصين مقارنة بأمس الثلاثاء.

وبحسب جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في اليابان، 8 ملايين و838 ألفا و747 حالة، وعدد حالات الوفاة 30 ألفا و619 حالة.