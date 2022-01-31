وزارة التضامن تشكر أسرة مسلسل الكبير أوي: 6 مواسم دون مشاهد تعاطي أو تدخين

وجهت وزارة التضامن الدكتورة نيفين قباج، رسالة شكر خاصة لأسرة مسلسل "الكبير أوي الجزء السادس" وهذا لأنه العمل الأول الذي دام ستة مواسم دون وجود مشاهد لها علاقة بالتدخين أو مشاهد للتعاطي المخدرات.

وقالت: "هذا شيئ نادر بالمرة ولذلك يستحق الشكر في العلن"، متمنيين أن تنظر كل الأعمال الدرامية إلى ذلك وتقدم مسلسلات شبية له في المستقبل.

وبدأت منذ قليل فاعليات حفل صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى لإعلان نتائج تحليل مشاهد التدخين والمخدرات بدراما رمضان- 2022، ومقارنتها بالسنوات الماضية.

وبدأ الحفل بعرض بعض نتائج المرصد الإعلامي لتقييم تناول أعمال دراما رمضان ٢٠٢١ التي تناقش وتعرض مشاكل الإدمان وأضراره على الشباب وتضع حلا لهذه المشكلة الكبيرة من خلالة شخصيات درامية.

جاء ذلك بحضور وزيرة التضامن نيفين القباج، الكاتب الصحفي عماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ ورئيس تحرير الشروق، أشرف زكي ونقيب المهن التمثيلية، الفنانين ليلي علوي، آسر ياسين، ريهام حجاج، محمد شاهين، وعدد من نجوم المجتمع.