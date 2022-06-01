أكد مفوض التجارة والصناعة والتنمية بالاتحاد الأفريقي، السفير ألبرت موتشانجا، أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح فيما يتعلق بمسيرة التنمية والصناعة.

وقال ألبرت موتشانجا - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الأربعاء، على هامش مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" الذي عقد بالعاصمة الإدارية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي - : "إننا نعمل على تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية التي سوف تخدم شعوبنا وستمكن من إنشاء اقتصادات يستفيد منها المستثمرون".

وأضاف أنه عندما ننظر إلى سكان القارة الأفريقية، نجد أن متوسط العمر هو (19 عامًا)؛ لذا يجب على أي مستثمر يرغب حقًا في زيادة نشاطه أن يأتي إلى أفريقيا؛ لأن سكانها أغلبهم من الشباب أي المستقبل.

وتابع: "نحن نعمل على تعزيز روح الوحدة الأفريقية، التي بدأت في عام 1963 بالتركيز على البعد السياسي، ويتعين علينا الآن التوجه نحو التسويق والتجارة؛ ما يجعلنا ننظر في الوقت الحالي إلى الوحدة الأفريقية التجارية".

وفيما يتعلق بمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"، أبرز المفوض الأفريقي، الأهمية الكبيرة لهذا الحدث، لاسيما أن مجلس الأعمال الأفريقي، الذي أنشأه رؤساء دول الاتحاد الأفريقي، نجح في الجمع بين عدد من الاقتصاديين من جميع أنحاء أفريقيا والذين شاركوا في هذا المؤتمر.

وأشاد ألبرت موتشانجا، بمشاركة رواد الأعمال الشباب بالمؤتمر والذين عرضوا تجاربهم ونجاحاتهم في أفريقيا، مختتمًا حديثه قائلاً : "لدينا النتيجة العملية لمؤتمر مصر تستطيع بالصناعة، وهي الصفقات التجارية التي تم إبرامها بعد المناقشات".

يشار إلى أن النسخة السادسة من مؤتمرات "مصر تستطيع" انطلقت، يوم أمس الثلاثاء، تحت شعار "مصر تستطيع بالصناعة"، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء والمسئولين وأعضاء مجلسي الشعب والشورى، ورجال الأعمال ونخبة من خبراء مصر في الخارج.