كاتب روسي يعرض جائزة نوبل الحائز عليها في المزاد لمساعدة لاجئي أوكرانيا



أعلن الصحفي الروسي الحائز على جائزة نوبل دمتري موراتوف اليوم الأربعاء عرض ميدالية الجائزة في المزاد لجمع المال للاجئين الفارين من الغزو الروسي لأوكرانيا.



وبدأت المزايدة اليوم الأربعاء، وستستمر حتى يوم 20 حزيران/يونيو، حسبما ذكرت دار "هيريتدج أوكشنز" للمزادات ومقرها مدينة دالاس بولاية تكساس. وسيتم تقديم العائد إلى صندوق الأمم المتحدة للطفولة تقديرا لجهوده مع اللاجئين الأوكرانيين.



يذكر أن موراتوف هو رئيس تحرير صحيفة "نوفايا جازيتا" المنتقدة للكرملين والتي أوقفت النشر في روسيا في وقت مبكر من العام الجاري خشية مخالفة القوانين التي تجرم انتقاد الغزو أو التغطية التي تشير إليه على أنه حرب أو غزو.



وحصل موراتوف (60 عاما) على جائزة نوبل للسلام في العام الماضي بالاشتراك مع الصحفية الفلبينية ماريا ريسا تقديرا لتفانيهما من أجل حرية الصحافة. وحصل الصحفيان على جائزة بقيمة 10 ملايين كرونة سويدية (نحو مليون دولار) وتبرع موراتوف بنصيبة لجميعات خيرية.