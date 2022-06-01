وزير البنية التحتية الإماراتي: قطاع الإسكان يواجه مشكلة توفير الأراضي

أفاد وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، سهيل بن محمد المزروعي، بأن قطاع الإسكان يواجه تحديات تعتبر السبب الرئيسي في تغيير استراتيجية الإسكان واعتماد أخرى جديدة.

ونقلت اليوم الأربعاء صحيفة "الإمارات اليوم" عنه القول: "يأتي على رأس التحديات التي يواجهها برنامج زايد للإسكان التابع للوزارة، وجود العديد من طلبات الإسكان المتراكمة. وتعمل حاليا الاستراتيجية الجديدة على معالجتها جميعا".

وأوضح أن "التحديات تتضمن الحصول على قطع أراضٍ، وتسوية الأراضي، وأماكن وجودها، إضافة إلى أن بعض هذه القطع تكون في مناطق جبلية، وبعضها الآخر أماكن لتجمع المياه، ولذلك عند تخصيص هذه الأراضي تعمل الوزارة على حمايتها من المياه".

وأكد أن "الوزارة أنجزت 44 سدا وقناة مائية خلال عامين، منذ دمج وزارتي الطاقة والبنية التحتية، لحماية الأراضي والمساكن".