قال وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو لجنة العفو الرئاسي محمد عبد العزيز: «كل الشكر والتقدير للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي استجاب مباشرة للجنة العفو الرئاسي وأصدر قرارًا جمهوريا بالعفو عن المهندس يحيى حسين عبد الهادي الذي هو في طريقه لمنزله».

وأضاف: «ولا تزال بشاير قرارات إفطار الأسرة المصرية مستمرة، ونطمئن الجميع أن المزيد من الأخبار المفرحة قادم بإذن الله .. فقد صدقت النوايا والبشاير مستمرة»، وذلك حسبما كتب على حسابه على موقع «فيس بوك».

وفي 23 مايو الحالي، أصدرت لجنة العفو الرئاسي، في أعقاب الحكم علي يحيى حسين عبد الهادي بالحبس لمدة 4 سنوات بيانًا، مؤكدة، احترامها لأحكام الدستور والقانون وأحكام القضاء المصري واجبة النفاذ، وأنها تدافع دومًا عن استقلال السلطة القضائية وعدم التوغل علي اختصاصاتها.

وأضافت، أنها تلقت خبر الحكم بالحبس على عبدالهادي، وكانت اللجنة قد قامت بزيارته في محبسه خلال إجازة عيد الفطر المبارك، مؤكدة أنها عقب الخبر، تواصلت فور تلقيها نبأ الحكم عليه، مع رئاسة الجمهورية لإعمال الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية بالعفو عنه.

وشددت، على أنها تلقت ردًا ببحث إدراجه ضمن قائمة العفو الرئاسي، مؤكدة: "إذ نعلن ذلك على الرأي العام المصري فإننا نؤكد أن سيادة القانون ستظل دومًا هي الحاكمة لكافة أعمال اللجنة».