جمارك مطار برج العرب تضبط محاولة تهريب موبايلات بـ272 ألف جنيه

تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولي، من ضبط محاولة تهريب كمية كبيرة من الموبايلات، قادمة من الخارج والتهرب من دفع الرسوم الجمركية.



البداية أثناء إنهاء إجراءات أحد الركاب اشتبه كريم صبحى رئيس الوردية فى الراكب م.ع.ا.م مصرى الجنسية.



بالعرض على مرسى عبد الستار مدير الجمرك قام بتشكيل لجنة من كل من خالد عبد العزيز مأمور حركة و محمد عثمان أمن جمركى تحت إشراف طارق عبد المنعم مدير إدارة الأمن الجمركى وهلال الغزالى بمكافحة التهريب تحت إشراف طاهر بخاطره مدير إدارة مكافحة التهريب، تبين وجود موبايلات مخبأة على جسم راكب مصرى وبلغت قيمة الموبايلات 272000 جنيه.



قرر مصطفى العربى مدير عام الموانئ الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط 19 لسنة 2022، يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك وتوجيهات الدكتور سامى رمضان رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب والأسواق الحرة بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهريب الجمركى.