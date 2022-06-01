 رابطة الحبوب الأوكرانية ترفع توقعاتها بالنسبة لحصاد القمح هذا العام - بوابة الشروق
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رابطة الحبوب الأوكرانية ترفع توقعاتها بالنسبة لحصاد القمح هذا العام

د ب أ
نشر في: الأربعاء 1 يونيو 2022 - 3:08 م | آخر تحديث: الأربعاء 1 يونيو 2022 - 3:08 م

رفعت رابطة الحبوب الأوكرانية من توقعاتها بالنسبة لحصاد القمح هذا العام بنسبة 5ر5% لتصل إلى 2ر19 مليون طن، وفقا لبيان صدر اليوم الأربعاء.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن التوقعات بالنسبة لمحصول الذرة ارتفع بنسبة 13% ليصل إلى 1ر26 مليون طن .

كما رفعت الرابطة من توقعاتها بالنسبة لمحصول عباد الشمس بنسبة 8% إلى 9 ملايين طن.

وتوقعت الرابطة أن تبلغ صادرات القمح خلال الموسم المقبل الذي يبدأ في سبتمبر المقبل 10 ملايين طن.

وقالت الرابطة: "يمكن توقع أن يبلغ إجمالي صادرات الحبوب وبذور الزيت نحو 30 مليون طن في العام التسويقي 2022 و2023، في حال تمكنت أوكرانيا، في ظل إغلاق ميناء البحر الاسود، من مضاعفة قدراتها اللوجستية، ويشمل ذلك خطوط السكك الحديدية على الحدود مع الدول الأوروبية".


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