إحالة مدير مستشفى جمال عبد الناصر في الإسكندرية وموظف للمحاكمة التأديبية

أحالت النيابة الإدارية في الإسكندرية، أمس الثلاثاء، كل من: "هـ.م.غ"، مدير مستشفى جمال عبد الناصر التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، و"م.إ.ا"، مسئول الأمن بالمستشفى، إلى المحكمة التأديبية، وذلك في القضية المقيدة برقم 474 لسنة 2022.

وجاء قرار النيابة عقب التحقيقات التي باشرتها برئاسة المستشار كريم رفاعي، رئيس نيابة الصحة في الإسكندرية، حيث تبين أن المتهمين رفضا دخول واستقبال وإجراء الكشف الطبي اللازم لحالة المريضة باسم "حسيبة.ح.م"، في قسم الاستقبال داخل المستشفى بتاريخ 1 نوفمبر 2021، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون الصادر في 18 يناير 2014.

ونسبت النيابة للمتهمين في التحقيقات أنهما خالفا التعليمات الصادرة من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، وبناء على ذلك أحيلت القضية إلى المحكمة التأديبية في الإسكندرية، وتم قيدها برقم 381 لسنة 64 قضائية، وتحدد لنظرها جلسة 19 يونيو القادم.