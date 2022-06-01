إيطاليا تسجل 24ألفا و687 إصابة جديدة بكورونا و66 وفاة

سجلت إيطاليا 24 ألفا و687 إصابة بفيروس كورونا، و66 حالة وفاة جديدة، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الأربعاء .

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 17 مليونا و421 ألفا و410 ، والوفيات إلى 166 ألفا و697 حالة .

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أيضا أنه تم إعطاء 137 مليونا و774 ألفا و836 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إيطاليا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.