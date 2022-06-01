 الكرملين يحذر من تداعيات العقوبات الأوروبية على النفط الروسي على السوق العالمية - بوابة الشروق
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الكرملين يحذر من تداعيات العقوبات الأوروبية على النفط الروسي على السوق العالمية

(د ب أ)
نشر في: الأربعاء 1 يونيو 2022 - 4:55 م | آخر تحديث: الأربعاء 1 يونيو 2022 - 4:55 م

حذر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الأربعاء من أن الحظر الجزئي الأوروبي للنفط الروسي سيكون له تأثير سلبي على سوق الطاقة حول العالم.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عنه القول :"سيكون لهذه العقوبات بلا شك تداعيات، ربما، على القارة بأكملها، وسيكون لها تأثير سلبي على الأوروبيين، وعلينا، وعلى سوق الطاقة العالمية بشكل عام".

وأكد أن السوق الأوروبية مهمة للغاية بالنسبة لروسيا فيما يتعلق بالإمدادات، بما في ذلك حجم المبيعات.

وشدد في الوقت نفسه على أن موسكو تعمل على اتخاذ تدابير للتخفيف من تداعيات هذه العقوبات الجديدة.

وقال إن بلاده ستقوم بإعادة توجيه الكميات التي ستتوافر لديها لوجهات أخرى، لتقليل أي آثار سلبية.


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