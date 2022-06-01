رئيس إحدى الشركات بزامبيا: عملنا على تدريب 20 ألف مزارع لإنتاج المحاصيل الجيدة وتقديمها للمصانع

قالت سيلفيا باندس، من زامبيا ورئيس إحدى الشركات العاملة بمجال الزراعة، إن القارة لديها العديد من الشركات الناشئة التي تعمل في مجالات مختلفة، لافتة إلى أنها أسست شركة لإدارة المحاصيل الزراعية في بلدها زامبيا، لإنتاج محاصيل خالية من المواد الكيميائية.

وأوضحت باندس، خلال فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة، أنها سعت على تدريب 20 ألف مزارع لإنتاج المحاصيل الجيدة وتقديمها للمصانع.

كما كنا نفقد الكثير من المنتجات الزراعية، وعملنا على تجفيف هذه المحاصيل بطاقة 1.2 طن، وبيعها من خلال المحال المختلفة، بهدف تقليل الفاقد والعمل على تسويقها.