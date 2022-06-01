الإحصاء البريطاني: مليونا بريطاني يعانون من أعراض كورونا لفترة طويلة

تشير تقديرات مكتب الإحصاء البريطاني، إلى أن مليوني شخص في المملكة المتحدة يعانون من أعراض مرض كوفيد لفترة طويلة، في حين أن الأعراض الأكثر شيوعًا هي التعب وضيق التنفس والسعال وآلام العضلات.

ونقلت صحيفة إيفننج ستاندرد البريطانية عن مكتب الإحصاء القول أن حوالي 3.1% من سكان بريطانيا يعانون من الأعراض المستمرة لأكثر من أربعة أسابيع بعد الإصابة بكورونا، وفقًا لتقديراته الجديدة.

وأوضح أن حوالي 376 ألف شخص أصيبوا بكورونا لأول مرة في بداية الوباء، وأبلغوا عن أعراض استمرت عامين على الأقل، فيما ذكر 826 ألف شخص أنهم يعانون من الأعراض لمدة عام على الأقل.

كما ذكر أن حوالي 1.4 مليون شخص عانوا من الأعراض المزمنة بعد ثلاثة أشهر على الأقل من الإصابة الأولية، فيما أفاد واحد من كل خمسة (20%) ممن عانوا من مرض كوفيد منذ فترة طويلة أن قدرتهم على القيام بأنشطتهم اليومية كانت "محدودة للغاية" بسبب الأعراض المستمرة.

وقال مكتب الإحصاء الوطني إن معدلات أعراض كورونا الطويلة كانت الأعلى بين النساء، وأولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و69 عامًا، والأشخاص الذين يعملون في الرعاية الاجتماعية، والتعليم أو الرعاية الصحية، وأولئك الذين يعانون من ظروف صحية أو إعاقات أخرى.

وسجلت بريطانيا حتى الآن 22 مليونا و300 ألف و587 حالة على مستوى البلاد منذ بداية الجائحة، بينما لقي 178 ألفا و659 شخصا مصرعهم جراء الإصابة بالفيروس.

وطعمت بريطانيا 143 مليونا و62 ألفا و369 شخصا بالجرعة الأولى من لقاحات مضادة لكورونا، بينهم 49 مليونا و938 ألفا و85 شخصا تلقوا الجرعة الثانية.