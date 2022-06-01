وزير الإسكان يناقش مع كبرى الشركات العالمية خطة الدولة لتوطين صناعات مياه الشرب والصرف

الجزار يؤكد تقديم كامل الدعم للإسراع بتنفيذ برامج التعاون بين الشركات العالمية والمصرية

تقديم مجموعة من الحوافز للقطاع الخاص للمشاركة الفعالة مع الدولة في عدد من القطاعات الحيوية





التقى وزير الإسكان، الدكتور عاصم الجزار، مجموعة من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال تكنولوجيا معالجة المياه، على هامش معرض "IFAT" بمدينة ميونيخ الألمانية، بحضور ممثلي الغرفة التجارية الألمانية؛ لمناقشة خطة الدولة المصرية لتوطين الصناعات المتعلقة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي محليا، بالشراكة مع "شركة وطنية رائدة في مجال تقديم الحلول المتكاملة، وتصنيع معدات معالجة المياه والصرف".

واستمع الجزار، خلال الاجتماع، لمقترحات الشركات العالمية للتعاون مع الشركات المصرية، ونقل الخبرات وأحدث التكنولوجيات المستخدمة في مجال مياه الشرب والصرف الصحي.

وأكد تقديم الحكومة المصرية لكامل الدعم للإسراع بتنفيذ برامج التعاون بين الشركات العالمية والمصرية، وتقديم مجموعة من الحوافز للقطاع الخاص من أجل المشاركة الفعالة مع الدولة في عدد من القطاعات الحيوية، ومنها قطاع المياه والصرف، وذلك في إطار تنفيذ توجهات الدولة لدعم الصناعة المحلية في هذا المجال الحيوي الهام، وتوطين الصناعات المتعلقة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي في مصر، والاستفادة منها في توفير متطلبات تنفيذ المشروعات في ظل التحديات العالمية والمحلية الحالية.

وأشار الجزار، إلى "الطفرة غير المسبوقة" في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي خلال الـ7 سنوات الماضية، ليس فقط في مجال مياه الشرب والصرف الصحى، بل في مشروعات معالجة الحمأة، وخطة الدولة لتحلية مياه البحر، والتي تم وضعها لثلاثين سنة مقبلة، وهي ليست بديلاً عن المياه السطحية، بل هي من أجل تعظيم الاستفادة من الموارد المائية، وتلبية الاحتياجات من المياه لمناطق التنمية الجديدة التي تعمل بها الدولة في مختلف المحافظات.

وأوضح أن الدولة المصرية تحولت استراتيجياً من التخلص الآمن من مياه الصرف الصحي إلى إعادة الاستخدام الآمن للمياه المعالجة، للحفاظ على كل قطرة مياه، واستغلالها بالشكل الأمثل.

وتناول الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، التحديات التي تواجه قطاع المياه والصرف، والمشروعات المخطط لها، ودعم الدولة لجميع مبادرات التعاون مع الشركات العالمية، وخطط الدولة الطموحة في دعم قطاع معالجة المياه والصرف وتطويره وتوطين صناعته محليًا.

وتطرق اسماعيل، للحديث عن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، والتي تجسد استجابة الدولة لطموحات المواطنين بالمناطق الريفية، حيث تبنت هذا المشروع الضخم، والذي يهدف لتغطية الريف المصري بخدمات الصرف الصحي خلال 3 سنوات.

وقال إسماعيل إنه تم خلال اللقاء تأكيد ضرورة التعاون في نقل التكنولوجيات الجديدة والحديثة في مجال معالجة الصرف الصحي، وتوطين تلك الصناعات محلياً من خلال شراكات حقيقية مع الدولة المصرية، والتي تمتلك سوقا واعدة ليس لمصر فقط، بل للشرق الأوسط، والدول الإفريقية.

بحسب البيان، فقد أشادت الشركات المشاركة في اللقاء بدور الحكومة حاليًا في دعم التكنولوجيا الحديثة في هذا القطاع، مما ساهم في تقليل تكلفة الإنشاء والتشغيل، ومحدودية المساحة المطلوبة مع الكفاءة العالية.