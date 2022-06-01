وزيرة التجارة تُعدّد مزايا الشراكة مع الإمارات والأردن: التصنيع على أرض مصر

قالت الدكتورة نيفين جامع، وزير التجارة والصناعة، إن القمة المنعقدة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، في القاهرة خلال شهر رمضان، مهدت لإطلاق الشراكة التكاملية الصناعية بين الدول الثلاث.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأربعاء، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجه بتشكيل مجموعة عمل، للتواصل مع الأشقاء في الإمارات والأردن، ومعرفة الميزات النسبية في كل دولة لتحقيق التكامل الصناعي.

ولفتت إلى أن الشراكة – على سبيل المثال – تضمن الحصول على واردات المواد الخام التي تتمتع بها الإمارات مقابل صناعتها على أرض مصر أو الأردن، موضحة أن الشراكة تستهدف العمل على الميزة الموجودة في كل دولة.

وأكدت وزيرة الصناعة، أن الشراكة لا تعني الاستغناء عن الواردات بشكل مطلق، مشيرة إلى عقد اجتماع تنفيذي غدًا الخميس، مع وزير التجارة والصناعة الإماراتي ووزير الصناعة الأردني، لمناقشة بعض الأمور.

وتابعت: «اتفقنا بعد التوقيع على الاتفاقية، ووضعنا خطة عمل سيتم عرضها غدا للاتفاق على الخطوات، وتم التوافق على الأنشطة، الشراكة توجه ممتاز إضافة إلى أن الإمارات خصصت صندوقا لتمويل تلك المشروعات 10 مليارات دولار».

دخلت العلاقات الاقتصادية بين الإمارات ومصر والأردن، مرحلة جديدة ونقلة نوعية عبر تدشين الشراكة الصناعية التكاملية لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في 5 مجالات صناعية واعدة.

وتشمل تلك المجالات التي جرى الاتفاق عليها وهي الزراعة والأغذية والأسمدة والأدوية والمنسوجات والمعادن والبتروكيماويات.