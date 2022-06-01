مساعد وزيرة الهجرة: مصر قلعة صناعية بإفريقيا للشركات الأجنبية المشاركة بمصر تستطيع

قال السفير محمد خيرت، مساعد وزيرة الهجرة، إن مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة، شهد إبرام اتفاقيات بين رواد الأعمال المصريين والأفارقة لإقامة مشروعات مشتركة، وكذلك مع الشركات الغربية العملاقة الحاضرة بالمؤتمر والمهتمة بنقل التكنولوجيا والاستثمار في مصر، وذلك لقناعتها بأن مصر قلعة صناعية كبرى في أفريقيا.

وأضاف خيرت، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، على هامش انعقاد مؤتمر مصر تستطيع تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن النسخة السادسة للمؤتمر مختلفة؛ نظرًا لأنها تلقي الضوء هذا العام على الصناعة التي تعد مستقبل مصر والقارة الإفريقية، كونها أساس الاستثمار والتجارة.

وأوضح أن جلسات المؤتمر ناقشت، بحضور ممثلي الحكومة المصرية من مختلف الوزارت، كيفية تعزيز التجارة البينية الأفريقية وجذب الاستثمارات، ودعم مصر لتصبح مركزًا لتصدير المنتجات وبوابة أفريقيا نحو العالم.

ولفت إلى تنوع جلسات المؤتمر ما بين صناعات خضراء ودوائية ونقل ومواصلات وثورة صناعية رابعة، مؤكدًا أهمية الحضور الإفريقي لأول مرة بمؤتمرات "مصر تستطيع"، إذ يشارك مجموعة كبيرة من رجال الأعمال الأفارقة ومفوض التجارة والصناعة والتنمية بالاتحاد الأفريقي السفير البرت موتشانجا، والدكتورة أماني عصفور رئيس مجلس الأعمال الأفريقي.

وأشار إلى نجاح وزارة الهجرة في ربط علماء مصر بمختلف دول العالم بالوطن، قائلًا: "عقولنا بالخارج أصبحوا اليوم خبرائنا بالداخل أيضًا، وهذا ما أكدوه خلال مشاركتهم بمؤتمر مصر تستطيع بالصناعة".

وشدد على أهمية دور علماء مصر بالخارج في نقل الخبرة والتكنولوجيا إلى الوطن، مؤكدًا أنهم أبدوا الرغبة الشديدة في ذلك ويعملون على إشراك شركاتهم الأجنبية في مسيرة التنمية بمصر ومساعدتها على الاستفادة من التقدم التكنولوجي في الخارج، فضلًا عن خلق صلات قائمة بين الشركات والمصانع ومراكز الأبحاث ومؤسسات البحث العلمي بالدول الكبرى ونظرائها في مصر.