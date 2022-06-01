بوتين: روسيا تعمل على تعزيز قوتها واستقلالها وسيادتها في عالم يشهد تغييرا سريعا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنّ بلاده ستعمل على تعزيز قوتها واستقلالها وسيادتها في هذا العالم الذي يشهد تغييرًا سريعًا.

وأضاف في رسالة بمناسبة اليوم العالمي للطفل، اليوم الأربعاء: «أنت تعيش وتنمو في وقت ديناميكي للغاية حيث يتغير العالم وبسرعة. أنا متأكد من أن روسيا في هذا العالم المعقد ستعزز قوتها واستقلالها وسيادتها. وهذا العمل ليس في اتجاه معين واحد، سيكون في الاقتصاد والتكنولوجيا والعلوم والعديد من المجالات الأخرى، وتعزيز المجتمع المدني والتعليم الوطني، وأعتقد أن من بينها مجتمع مدني قوي وأنشطة وطنية للشباب»، وفق وكالة تاس الروسية.

وشدد بوتين على أنّ نجاح البلاد يعتمد على عمل وإنجازات المواطنين الذين تجمعهم القيم المشتركة والثقافة والتقاليد واحترام التاريخ، وتابع: «الكثير يعتمد عليك حقا، ومبادرتك.. إن نجاح أي بلد، كما تعلم، يأتي من العمل، وإنجازات الناس الذين تجمعهم القيم المشتركة، والثقافة، والتقاليد، واحترام التاريخ، والرغبة في المساهمة لتنمية روسيا، فالناس ليسوا بالأقوال، بل بالأفعال، يشاركون ويتشاركون في ما يحدث لمدينتهم وقريتهم ودولتهم ككل».

وأكمل: «الجيل الحالي لديه كل ما هو ضروري لبناء مستقبل جدير معا: العزيمة، والمسؤولية، والحب للبلد، فضلا عن الرغبة في اكتساب معرفة جديدة ومساعدة الآخرين».