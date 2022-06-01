بولندا تنتفض أمام ويلز بثنائية في دوري الأمم الأوروبية

استهل منتخب بولندا مسيرته في المجموعة الرابعة من القسم الأول بمرحلة المجموعات لبطولة دوري الأمم الأوروبية، بالفوز 2 / 1 على ضيفه منتخب ويلز، اليوم الأربعاء، في أولى مباريات المنتخبين بالمجموعة، التي تضم أيضا منتخبي هولندا وبلجيكا.



وبادر منتخب ويلز بالتسجيل عن طريق لاعبه جوناثان ويليامس في الدقيقة 52، قبل أن ينتفض المنتخب البولندي في الوقت المناسب، حيث أحرز هدفين عبر جاكوب كامينسكي وكارول سويدرسكي في الدقيقتين 72 و85 على الترتيب.



وبهذا، حصد منتخب بولندا أول ثلاث نقاط في مشواره بالمجموعة.



وتأتي تلك الخسارة، لتدق جرس إنذار لمنتخب ويلز قبل لقائه المرتقب الأسبوع المقبل مع الفائز من منتخبي أسكتلندا وأوكرانيا، في الدور النهائي للمسار الأول من ملحق التصفيات الأوروبية المؤهلة لكاس العالم في قطر هذا العام.