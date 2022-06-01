محافظ مطروح: 12 مليون جنيه المبالغ المستحقة على 27 قرية بالساحل الشمالي

قال اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجه أمس الثلاثاء، بإيقاف خدمات الكهرباء والمياه عن 27 قرية سياحية في منطقة الساحل الشمالي لامتناعها عن سداد مستحقات الدولة، الخاصة بالمياه والكهرباء.

وأضاف شعيب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن العدد تقلص إلى 10 منشآت سياحية بعد توجيه رئيس الوزراء، منوهًا إلى أن المبالغ المستحقة على القرى الـ27 بلغت 12 مليون جنيه.

ولفت إلى سداد 17 قرية لمستحقات بقيمة 4.5 مليون جنيه، ومتبقي 7.5 مليونًا على الـ10 المتبقين، موضحًا أن القرى تتواصل مع شركة المياه لسداد المستحقات، وبعضهم طلب سدادها بالتقسيط.

وذكر محافظ مطروح، أن شركة المياه توصلت مع القرى إلى اتفاق يقضي بدفع 50% من المستحقات، وتقسيط الباقي على 12 قسطًا كحد أدنى، مؤكدًا أن القرية والمنشأة التي تدفع المستحقات وتسوي ماليتها، يتم تركيب العداد لها مرة أخرى.

وأشار إلى قطع خدمات المياه عن القرى التي لم تدفع مستحقاتها، طبقًا لتوجيهات رئيس الوزراء، معقبًا: «بعد توجيه الدكتور مدبولي، الكل أسرع وبادر للدفع، إحنا داخلين على موسم صيف، هذا حق الدولة، متر المياه يكلف كثيرًا».

وأوضح أن إجمالي المديونية في نطاق مدينة العلمين بلغ 6.4 مليون جنيه تم تحصيل 3.5 مليون منها، والإجمالي بمنطقة سيدي عبدالرحمن 7 ملايين، لافتًا إلى أن الكهرباء لا تقطع عن تلك القرى والمنشآت مرة واحدة.

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، اجتماع مجلس المحافظين، بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم استعراض عدد من الملفات ذات الأولوية، وذلك بحضور الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

ووجه رئيس الوزراء محافظ مطروح بإيقاف خدمات الكهرباء والمياه عن 27 قرية سياحية في منطقة الساحل الشمالي، واقعة في الحدود بين العلمين والضبعة، وذلك نظرا لامتناعها عن سداد مستحقات الدولة، الخاصة بالمياه والكهرباء.