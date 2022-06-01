 مسؤول سوداني: مستقبل القاعدة الروسية لن يتأثر بتصديق الخرطوم على ميثاق دول البحر الأحمر - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مسؤول سوداني: مستقبل القاعدة الروسية لن يتأثر بتصديق الخرطوم على ميثاق دول البحر الأحمر

د ب أ
نشر في: الأربعاء 1 يونيو 2022 - 11:16 م | آخر تحديث: الأربعاء 1 يونيو 2022 - 11:16 م
أفاد مسؤول رفيع بوزارة الخارجية السودانية، اليوم الأربعاء، بأن مستقبل القاعدة الروسية على الأراضي السودانية لن يتأثر بمصادقة حكومة السودان على تأسيس ميثاق مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن.

وأشار المسؤول، في تصريح لوكالة سبوتنيك الروسية اليوم، إلى أن اتفاقية تأسيس المجلس الجديد لا تشمل بنودا أو شروطا تتعلق بعدم إنشاء أية قواعد عسكرية أجنبية في إحدى الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحول المصادقة على تأسيس مجلس للدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر الموقع عليها في مطلع العام الحالي، قال المسؤول: "تأسيس الميثاق لا يحتوي على بنود تشير إلى عدم جواز أية دولة من الدول الموقعة على (الميثاق الجديد) أن تبرم اتفاقيات لإنشاء قواعد عسكرية على سواحلها مع دول خارج نطاق الدول المطلة على البحر الأحمر".

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