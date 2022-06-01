وزيرة الخارجية الألمانية تعلن التزام بلادها بدعم أوكرانيا على المدى الطويل

قالت وزيرة الخارجية الألمانية انالينا بيربوك، إنه على بلادها الاستعداد لدعم أوكرانيا على المدى الطويل.

وخلال مناقشة الميزانية في البرلمان، قالت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر، اليوم الأربعاء إن من الضروري في هذا الدعم أن يكون هناك "نفس طويل" وتقديم المزيد من شحنات الأسلحة.

وأشارت بيربوك إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، غير استراتيجيته حيث صار يراهن الآن على تهجير الشعب في منطقة الدونباس ومحو الحضارة هناك بدلا من التعويل على تحقيق نصر عسكري سريع.

وأضافت بيربوك: "نحن ندافع عن الناس في أوكرانيا بقدر ما نستطيع"، وساقت مثالا على ذلك بنظام الدفاع الجوي إيريس-تي الذي تعهد المستشار الألماني أولاف شولتس في وقت سابق بتقديمه لأوكرانيا.

في الوقت نفسه، اعترفت الوزيرة الألمانية بأن توريد مثل تلك التقنية الحديثة سيستغرق عدة شهور، قائلة إن هذا بالضبط هو السبب في إرسال إشارة تفيد بدعم أوكرانيا على المدى المتوسط والمدى الطويل.