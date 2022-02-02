بينيت يستدعي قادة أحزاب الائتلاف الحكومي قبل تصويت قد يتسبب في مأزق لحكومته

استدعى رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الأربعاء، قادة أحزاب الائتلاف الحكومي للمشاركة في اجتماع، وذلك قبل التصويت المقرر في الكنيست على مشروع قانون يمدد فرض القانون الإسرائيلي على المستوطنين في الضفة الغربية، وفقا لموقع "واى نت" الإخبارى الإلكترونى التابع لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

ودخل القانون حيز التنفيذ للمرة الأولى بعد حرب عام 1967، ومنذ ذلك الحين يتم تمديده كل 5 سنوات. ومن المقرر أن ينتهي أجل التمديد الحالي بنهاية يونيو الجاري.

ومن المرجح أن يفشل التصويت المقرر الأسبوع المقبل، وهو الأمر الذي من شأنه أن يضع الحكومة في مأزق.